Зарубежные мастера показали постановки на вечере современной хореографии в Театре Академии танца Бориса Эйфмана

Вечер современной хореографии «Творчество объединяет» открыл новый сезон «Школы Иннопрактики» 2023 года и стал своеобразной прелюдией к III фестивалю «Глобальные ценности», который пройдет 28 и 29 июля 2023 года в Александринском театре.

Выступления состоялись на сцене Театра Академии танца Бориса Эйфмана, где с 2021 г. ежегодно проходит хореографическая сессия, художественным руководителем которой является народный артист Российской Федерации, выдающийся хореограф Борис Эйфман. За два года проведения сессии было создано 20 постановок, авторами которых стали молодые и самобытные хореографы со всего мира. Среди них: Шанг-Джен Юан (Тайвань), Адриан Марсело Сайнс (Мексика), Дэвидсон Фэриас (Бразилия), Джулия Роверси (Италия), Владимир Варнава, Ксения Михеева, Александр Челидзе (Россия) и др. Лучшие постановки впоследствии украсили программы престижных международных танцевальных фестивалей.

Работа «Школы Иннопрактики» основана на принципах культурных отношений, в которых опыт предшественников так же важен, как и реалии современной жизни. В Школе студенты из разных стран с помощью российских наставников из ведущих учебных заведений страны постигают общие закономерности и находят в них сокровенные частности, делающие мир, в котором мы живем, миром общих глобальных ценностей. Миром людей, стремящихся к единению через искусство. Вечер современной хореографии «Творчество объединяет» – яркий тому пример.

«Музыка и танец не дают разорваться связям, которые объединяют людей. Крайне важно не только сохранять, но и приумножать опыт предшественников путем обмена культурными ценностями, посредством искусства, ведь именно так и рождаются уникальные творческие произведения. Школа создала уникальное сообщество людей, для которых не существует границ и преград. Мы с радостью поддерживаем общение с выпускниками, ведь от каждого из них мы видим отклик и готовность принять приглашение приехать в Россию, которое они расценивают как честь и новые возможности», – рассказал куратор «Школы Иннопрактики» Алексей Лебедев.

Открыла вечер постановка хореографа Аллена Чунхуэи Сина (Китай/США) «Двойственность», в которой раскрывается острый конфликт между внутренними убеждениями и воздействием извне.

Ивана Балабанова (Северная Македония) поставила спектакль-высказывание о современном человеке и современном обществе, о нашем сложноустроенном, противоречивом, высокоскоростном, непредсказуемом мире, в котором человеку нужно как-то сохранять баланс и внутреннюю силу в перфомансе «Вкл/Выкл».

Завершением вечера стала постановка «Гражданин» Аллена Чунхуэи Син (Китай/США), заставляющая задуматься, что действительно важно, и за что стоит бороться?

Работы были созданы в сотрудничестве с артистами Театра современного танца «Каннон Данс» и учащимися старших курсов Академии танца Бориса Эйфмана.

Сюрпризом для публики стал спектакль компании Xing Dance Theater, которая впервые выступила в России. Миссия труппы схожа с философией Школы – исследование движения, творчества, сотрудничества, культурный обмен и образование.

«Мое пребывание в Академии танца Бориса Эйфмана стало для меня судьбоносным, в том числе благодаря замечательным отношениям, которые у нас сложились со студентами и сотрудниками Академии. Быть здесь, видеть, чувствовать эту атмосферу – это бесценный опыт, который находит отражение в танце», – подчеркнул Аллен Чунхуэи Син.

Инициатором вечера выступила «Школа Иннопрактики» – международный просветительский проект, который знакомит иностранных студентов творческих вузов с Россией и способствует межкультурному диалогу представителей разных стран и художественных традиций.

«Преодолевая барьеры, студенты приезжают сюда и впитывают волшебство Санкт-Петербурга. В рамках хореографической сессии, которую организовал Борис Яковлевич, происходит творческий поиск, именно эти ребята будут определять культурные тенденции в глобальном масштабе», – сказал генеральный директор АНО «Медиапрактика» Андрей Серов.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте: https://www.russianseasons.org/ru/school/.

Справочная информация:

«Школа Иннопрактики» – это международный просветительский проект, который знакомит иностранных студентов творческих вузов с Россией и способствует межкультурному диалогу представителей разных стран, художественных взглядов и эстетических традиций. Проект был запущен в 2020 году, в нем приняли участие 25 студентов из 11 разных стран мира, таких как Бразилия, Германия, Польша, США и не только.

В рамках работы школы обучение проходят студенты из ведущих мировых творческих вузов в художественном, музыкальном и хореографическом направлениях.

Инициаторы школы – компания «Иннопрактика» и культурный проект «Русские сезоны». Генеральный спонсор – ПАО «Газпром».