Защита национальных интересов может получить дополнительный инструмент в результате новой инициативы депутатов ГД РФ

В РФ в скором времени может быть создан единый оператор цифровой наружной рекламы. Соответствующим законопроектом, поданным в Госдуму депутатом Артемом Кирьяновым, предусматривается внесение изменений в закон «О рекламе» по централизации всех 4500 функционирующих на данный момент в России цифровых рекламных поверхностей. Свою инициативу автор объясняет заботой о национальных интересах России.

Создание единой площадки станет драйвером развития МСП и самозанятых, послужит инструментом предотвращения утечек персональной информации и показа на рекламных площадках контента, который несет угрозу национальной безопасности государства.

Благодаря созданию единого оператора появится возможность успешно справляться с санкционным давлением и произвести замену покидающих рынок зарубежных компаний, которые на данный момент его контролируют.

Пояснительная записка к проекту закона гласит, что в случае его принятия будет установлен особый режим функционирования цифровой наружной рекламы и размещения рекламных конструкций. Кроме того, данный режим распространяется и на размещаемые физлицами электронные объявления.