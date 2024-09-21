Защита от мошенников: роль искусственного интеллекта в банковской системе

Технологии
21 сентября 2024

Для обнаружения подозрительной активности и защиты граждан от мошеннических схем банкам следует внедрять системы искусственного интеллекта. Об этом заявил Антон Немкин, член Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи. Также свое мнение о правильном применении нейросетей выразил Дмитрий Лазуренко, бизнес-консультант и специалист по интеграции нейросетевых технологий.

В настоящее время банки обязаны приостанавливать сомнительные операции на два дня. С июля 2024 года вступил в силу закон, требующий от банков выявлять подозрительные действия, уведомлять клиентов и не осуществлять переводы в течение периода «охлаждения». Это время предназначено для того, чтобы человек, оказавшийся под влиянием мошенников, смог переосмыслить свои действия и отменить банковскую операцию.

Дмитрий Лазуренко подчеркивает, что банкам и другим организациям необходимо внедрять системы искусственного интеллекта и машинного обучения для проведения качественного анализа транзакций и борьбы с преступной активностью. Он отмечает, что ИИ будет особенно эффективен в системах мониторинга и раннего предупреждения.

Эксперт отмечает, что технологии искусственного интеллекта могут сыграть важную роль в анализе поведения пользователей и выявлении аномалий, указывающих на мошенничество. ИИ поможет создать эффективную систему уведомлений о попытках перевода средств или получения кредита, что позволит банку быстро реагировать на подозрительные действия и предотвращать их. Комплексный подход, включающий технологические, организационные и информационные меры, значительно снизит риск, что клиенты станут жертвами мошенников. Кроме того, нельзя забывать о важности внедрения двухфакторной аутентификации.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

Seegene расширила линейки RUO-продуктов для mpox новыми системами обнаружения для Clade 1

Общество

CGTN: модернизация Китая и Африки — новая глава построения сообщества с общим будущим  

Новости

NCCN переведет рекомендации NCCN для пациентов на другие языки

Экономика

Зимние условия эксплуатации автомобиля требует особого внимания к шинам