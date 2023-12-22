Заслуженные ордена волонтёрам и общественникам вручил Фонд «Служу России»

19 декабря в Музее Победы Общероссийский общественный Фонд содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу России» вручил ордена «За службу России» общественникам и волонтерам, которые поддерживают патриотические проекты, направленные на увековечивание имен советских и российских героев. Ранее при участии Фонда «Служу России» в Государственном Кремлевском Дворце состоялся концерт, посвященный Дню Героев Отечества «Здравствуй, страна героев!», где чествовали героев СВО, а к Дню работника органов безопасности Российской Федерации Фонд организовал в Музее Победы выставку, посвященную советским разведчикам «Без права на славу, во славу Державы». Активную помощь в организации этих и других мероприятий оказали волонтеры и работники Фонда — Денис Николаевич Козин и Рамил Джаббарович Алекберов.

На церемонии вручения Председатель правления Фонда «Служу России» Ирина Ясакова подчеркнула: «В современный период мировой турбулентности, охватившей весь мир, в острой борьбе за свое место под солнцем, события глобальной политики заставляют нас обратить свой взор к героическим страницам нашей истории. Нам важно помнить и чтить подвиги наших героев. Пусть подвиги наших героев будут вдохновением для нас в сложные времена перемен и вызовов. В настоящий момент нашей стране также очень необходимы люди, которые своим трудом каждый день приближают нашу победу: волонтеры, добровольцы и общественники. Эту помощь сложно переоценить. Например, только благодаря работе Рамила Алекберова наши мероприятия смогли посетить сотни ветеранов прокуратуры, следствия и органов безопасности. Также хочу выразить благодарность нашему главнокомандующему, который создает реальные условия и оказывает поддержку патриотическим проектам в нашей стране».