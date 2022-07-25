Завершен проект «Летний университет 2022» FoodBIOTech направления будущего в МГУПП

Общество
25 июля 2022

Подошёл к завершению масштабный проект «Летний университет 2022» FoodBIOTech направления будущего в Московском государственном университете пищевых производств. Студенты из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, познакомились со столицей, университетом и прикоснулись ко всем направлениям пищевых производств. Кроме экскурсий по историческим местам Москвы, на ребят большое впечатление произвели оснащенные лаборатории нашего университета.

Ребята грамотно распределили роли в социальном проектировании, каждый с большим интересом занимался тем, что у него лучше получается, внося свой вклад в общее дело, предлагая свои решения и варианты. Целеустремленные, активные, трудолюбивые, в процессе выполнения проекта ребята активно искали информацию, генерировали идеи, проявляли креативность, вовлечённость, обосновывали актуальность бизнес-проектов.

Темы проекта не всем были близки по их специальности, но ребята быстро уловили суть. Сплочённость и поддержка друг друга дали отличный результат.

На защите проектов все выступления комиссия оценила как максимально жизнеспособные и актуальные.

Досуговая часть «Летнего университета 2022» в МГУПП включала обзорные экскурсии, квесты, занятия спортом. В ходе работы над социальными проектами ребята нашли время на подготовку к фестивалю КВН и к конкурсу «Мистер и Мисс летний университет».

Им в этом очень помогли мастер-классы по ораторскому мастерству и Stand-up.

Участники Летнего университета проявили свои способности на викторинах, мастер-классах, стали настоящей командой единомышленников!

Отраслевая образовательная программа, встречи с экспертами мотивировали выпускников Летнего университета 2022 на новые достижения, решения сложных задач, профессиональную самореализацию.

Михаил Григорьевич Балыхин, ректор МГУПП: «Вот и подходит к завершению одно из главных мероприятий этого года — Летний университет 2022 в российских вузах. Это важное мероприятие в калейдоскопе событий в целом всех вузов страны и Министерства науки и высшего образования. Безусловно, для нас это новая страница развития международных отношений, потому что в этом году участие в Летнем университете 2022 приняли более 50 студентов из различных университетов стран Содружества Независимых Государств и, что очень важно для нас, из двух братских республик – Луганской и Донецкой. Важным аспектом стало то, что все ребята были вовлечены в большое количество активностей. Это проекты, мастер-классы, поездки на различные предприятия, участие в прикладных задачах, поиск решений, а самое главное — организация командной работы и выстраивание долгосрочных, правильных, системных взаимоотношений не только между студентами, но и между преподавателями университетов и ректорами, что крайне необходимо сегодня для организации устойчивого взаимодействия образования в странах и в наших уважаемых братских государствах.

Нельзя не отметить тот аспект, что в этом году команды ребят, в составе которых не только представители Летнего университета, но и студенты московских вузов, на базе МГУПП подготовили уникальные проекты: все стартапы — проекты со  своей бизнес-составляющей, но с другой стороны — это уникальные инновационные разработки, которые решают  бытовые и стратегические задачи населения нашей страны: от организации ресторанов и элементов индустрии питания до решения вопросов функционального питания, медицинских задач, ветеринарных и инженерно-технологических решений, которые так нужны сегодня промышленности не только Российской Федерации, но и всех стран мира».

Надеемся, ребята увезут домой только добрые воспоминания, богатую палитру впечатлений и захотят вернуться к нам вновь, в международный дом гостеприимства МГУПП!

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