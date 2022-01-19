Завершена реновация Торгового комплекса «Галерея Аэропорт»

В конце декабря 2021 года ФПК «Гарант-Инвест» завершила реновацию ТК «Галерея Аэропорт» на Ленинградском проспекте в Москве, которая была проведена с целью повышения коммерческой привлекательности и современности комплекса, комфорта для посетителей и увеличения экологичности торгового центра.

Модернизация торгового комплекса затронула следующие основные зоны: фудкорт, галереи, площади общего пользования, санузлы. Результатом реновации стало: увеличение количества лотов для аренды, более оптимальный размер помещений, что увеличивает ставку за кв.м. В новых лотах уже открываются магазины, которые предлагают новые товары и услуги посетителям комплекса. На площади более чем 300 кв.м. открылся ресторан KFС в обновленной концепции. Весной 2022 года на втором этаже откроется летняя веранда, которой смогут пользоваться все посетители фудкорта торгового комплекса.

Программа модернизации торгового комплекса включила в себя не только обновление концепции, но и перепрошивку здания с использованием ESG-технологий, снижающих негативное влияние на окружающую среду, уменьшающих расходы на эксплуатацию здания и повышающих уровень комфорта. Данный реализованный проект включает в себя целый спектр работ по повышению технологичности и энергоэффективности эксплуатационных показателей здания, а именно: создание интеллектуальной сети управления и контроля освещенности, температуры, концентрации СО2 и других параметров, замена внешнего витражного и купольного остекления с нанесением энергосберегающих материалов, замена насосного и двигательного оборудования водопроводных и вентиляционных систем, замена кровельного утепления и целый ряд других мероприятий. Все оборудование и материалы, применяемые в данном проекте реновации, соответствуют современным высоким требованиям эффективности и экологичности. Результатом всех мероприятий в годовом измерении является сокращение энергопотребления более чем на 500 000 кв/ч (более 10%), водопотребления на 5, 391 куб.м. (более 20%), теплопотребления на 570,44Гкал (более 25%).

ФПК «Гарант-Инвест» поддерживает тренд на внедрение ESG-технологий на всех объектах и комплексно внедряет собственный реестр 62 зеленых технологий в недвижимости.