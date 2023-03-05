Завершился Зимний международный фестиваль искусств, организованный при поддержке фонда мецената Михаила Гуцериева

С начала своей деятельности благотворительный фонд «САФМАР» (основатель — Михаил Гуцериев) занимается реализацией многочисленных программ, нацеленных на популяризацию высоких художественных ценностей, поддержку традиций отечественной культуры.

15 февраля в Сочи состоялось открытие XVI Зимнего международного фестиваля искусств под руководством выдающегося музыканта, народного артиста СССР, дирижера Юрия Башмета.

Фестиваль, проходивший при поддержке БФ «САФМАР» завершился 27 февраля. По сложившейся традиции его участниками стали лауреат премии «Грэмми», камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». В 2023 году организаторы мероприятия подготовили насыщенную культурную программу, включающую академическую и народную музыку, джаз, арт, драму, оперу, детские спектакли, мастер-классы и т.д.

Фестиваль проводится ежегодно и уже успел войти в число крупнейших музыкальных фестивалей России.