Завершился Зимний международный фестиваль искусств, организованный при поддержке фонда мецената Михаила Гуцериева

Новости
5 марта 2023

С начала своей деятельности благотворительный фонд «САФМАР» (основатель — Михаил Гуцериев) занимается реализацией многочисленных программ, нацеленных на популяризацию высоких художественных ценностей, поддержку традиций отечественной культуры.

15 февраля в Сочи состоялось открытие XVI Зимнего международного фестиваля искусств под руководством выдающегося музыканта, народного артиста СССР, дирижера Юрия Башмета.

Фестиваль, проходивший при поддержке БФ «САФМАР» завершился 27 февраля. По сложившейся традиции его участниками стали лауреат премии «Грэмми», камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». В 2023 году организаторы мероприятия подготовили насыщенную культурную программу, включающую академическую и народную музыку, джаз, арт, драму, оперу, детские спектакли, мастер-классы и т.д. 

Фестиваль проводится ежегодно и уже успел войти в число крупнейших музыкальных фестивалей России.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

SHEIN запускает коллекцию #SHEINforAll Весна/Лето 2023

Общество

CGTN: Новый этап китайско-камбоджийского сотрудничества длиной 65 лет

Новости

Футбольный агент Дмитрий Селюк открыто назвал Леонида Слуцкого мошенником и лжецом

Общество

CGTN: расширение внутреннего спроса и открытость экономики Китая в 2023 г.