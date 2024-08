Завод Yuchai в Таиланде введен в эксплуатацию

В провинции Самут Пракан (Samut Prakan) состоялось официальное открытие компании Yuchai Power System (Thailand) Co., Ltd. Этот первый зарубежный завод компании Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. (Yuchai). Ожидается, что это предприятие придаст новый импульс росту компании Yuchai, особенно на рынке Юго-Восточной Азии.

Yuchai Thailand Plant Put into Operation (PRNewsfoto/Yuchai)

Свидетелями этого события стали руководители компании Yuchai, представители Отдела по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в Таиланде, ключевые партнеры и гости из различных секторов экономики, присутствовавшие на церемонии открытия. Компания Yuchai Power System (Thailand) Co., Ltd. преимущественно занимается производством дизельных двигателей, газовых двигателей и двигателей, работающих на экологически чистой энергии. К числу первых запущенных в производство продуктов относятся двигатели серий K08, S06 и S04. В будущем планируется выпуск двигателей серии Yuchai 2-11L.

Компания Yuchai стала одним из первых китайских экспортеров двигателей, поставляя свою продукцию в Юго-Восточную Азию с 1970-х годов. За последние полвека она ускорила темп своего продвижения по пути глобализации. Особенно за последнее десятилетие, благодаря политике открытого сотрудничества между Китаем и странами АСЕАН, Yuchai в полной мере использовала свои преимущества в плане местоположения, продукции и каналов сбыта, став пионером в расширении на рынок АСЕАН. В 2004 году Yuchai экспортировала в страны АСЕАН всего 400 единиц своей продукции. В сравнении с этим, за последние годы объем ее экспорта превысил 20.000 единиц в год. На сегодняшний день компания Yuchai имеет 21 зарубежное представительство и 495 сервисных агентов в различных странах и регионах мира, где работает более 680.000 произведенных ею двигателей.

Стоит отметить, что Yuchai планирует сотрудничество с KIM LONG MOTOR, дочерней компанией FUTA Group, для строительства новых заводов во Вьетнаме. Одновременно продвигаются и переговоры о стратегическом сотрудничестве в Европе и на Ближнем Востоке. Первый двигатель K08, официально сошедший с конвейера завода Yuchai в Таиланде и доставленный заказчику, ознаменовал собой официальный запуск глобального проекта, совместно реализованного компанией Yuchai и ее партнерами.

Ли Ханьян (Li Hanyang), председатель совета директоров Yuchai, заявил, что в будущем Yuchai воспользуется стратегической поддержкой в рамках инициативы «Пояс и путь» и возможностями зоны свободной торговли Китай-АСЕАН. Yuchai намерена превратить свой завод в Таиланде в передовое предприятие с акцентом на высокотехнологичное, интеллектуальное, цифровое и экологичное производство. Это станет залогом реализации плана Yuchai по удвоению объемов производства и позволит компании поставлять клиентам более качественную продукцию, способствуя высококачественному развитию промышленной цепочки в Китае, Таиланде и регионе АСЕАН в целом.