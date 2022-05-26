Заявки на участие принимает архитектурная премия АРХИWOOD 2022

Премия проходит в 13-ый раз, но мы верим, что число»13″ станет счастливым: мы соберем лучшее жюри и установим новый рекорд по количеству собранных заявок. По блестящим работам 2021 годы стало понятно, что архитекторы, дизайнеры и их заказчики не остановились ни на секунду, а трудности пандемийного года только подстегнули к новым замыслам и техническим решениям. Обращаем внимание, что в этом году предложить свой проект можно до 20 августа 2022 г. Вручение наград победителям состоится в середине сентября.

Подать заявку, как всегда, очень просто: если у вас есть реализованный проект зайдите по ссылке https://premiya.arhiwood.com/prize/request/, ВНИМАТЕЛЬНО! заполните форму (аннотация 1000 знаков + до 10 фотографий) и следите за ходом премии. Если у вас есть вопросы по подаче заявки — пожалуйста пишите нам на award@arhiwood.com.

Номинации 2022 года:

«Загородный дом»

«Общественное сооружение»

«Малый объект»

«Предметный дизайн»

«Дизайн городской среды»

«Арт-объект»

«Интерьер»

«Дерево в отделке»

«Реставрация»

В каждой из 9 номинаций приз присуждается двум участникам: по результатам голосования профессионального жюри и по результатам публичного голосования на сайте премии.

Все объекты, соответствующие условиям конкурса, публикуются на сайте премии https://premiya.arhiwood.com на первом этапе в лонг-листе, а затем — в шорт-листе.

Правила Премии:

• На Премию могут быть выдвинуты: частный дом, общественное сооружение, малый объект дизайна (баня, беседка, павильон), арт-объект, интерьер (частный или общественный), объект реконструкции или реставрации, объект городской среды (парк, детская площадка), объект дизайна.

• К рассмотрению принимаются объекты, построенные на территории РФ (как отечественными, так и иностранными проектировщиками); реализованные (или спроектированные) за пределами РФ – в случае участия российского архитектора.

Организатор и Генеральный Партнер премии: ООО «РОССА РАКЕННЕ СПб». Куратор премии: Николай Малинин

АРХИWOOD – ежегодная общероссийская премия в сфере деревянной архитектуры. В Экспертный совет и жюри входят известные архитекторы, дизайнеры, журналисты, эксперты в сфере строительства. Среди них Тотан Кузембаев, Дмитрий Долгой, Николай Белоусов, Алексей Розенберг, Юлия Тарабрина, Евгения Гершкович. АРХИWOOD – единственная премия в сфере деревянной архитектуры в Европе с открытым общественным голосованием.

С 2009 по 2022 годы премия АРХИWOOD собрала уникальное сообщество из российских и зарубежных архитекторов, дизайнеров, строителей, производителей домов, знатоков и экспертов в области деревянной архитектуры и дизайна. За 13 лет премия АРХИWOOD представила больше 2000 архитектурных и дизайнерских проектов. Премия АРХИWOOD выступает организатором архитектурных конкурсов, публичных лекций и выставочных проектов в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Перми, Екатеринбурге, Вологде, Нижнем Новгороде, под брендом АРХИWOOD было выпущено более десятка книг и каталогов, посвященных деревянной архитектуре. « АРХИWOOD – это не просто премия, а целая программа по внедрению и актуализации деревянного домостроения, которая включает в себя множество проектов в виде лекций, дискуссий и экспозиций», — отмечает Анастасия Фетисова руководитель пректа Премии АРХИWOOD.

По ссылке доступны фотографии проектов победителей АРХИWOOD 2021 https://drive.google.com/drive/folders/1gUgssJUZ9sF0KSeGcminL1GWhRWI0u52?usp=sharing