Заявки на участие в общероссийской премии АРХИWOOD принимаются до 14 августа 2023 года

В этом году 14 — счастливое число для премии. Осенью 2023 года она будет вручена уже в 14-й раз. А награждение состоится 14 сентября в Доме творчества Переделкино, с которым АРХИWOOD дружит не первый год. Ведь Переделкино — это не только место силы для литераторов, но и заповедник деревянного зодчества под открытым небом. Чествование победителей АРХИWOOD будет совмещено с показом тематической выставки, которая как раз откроется в Переделкино, но подробности о ней — тема следующего релиза.

Пока же напоминаем, что у премии на сегодняшний момент 9 номинаций, охватывающих деревянные объекты самого разного масштаба — от дверной ручки или вешалки до загородного гостиничного комплекса. В связи с тем, что государство взяло курс на многоэтажное строительство из дерева, в ближайшее время может появиться новая группа проектов. Пока же по итогам каждой премии АРХИWOOD вручается 18 наград — по две в каждой номинации, за первую из которых ответственно специально приглашенное жюри (о его составе будет объявлено дополнительно), а за вторую — все желающие, голосующие на сайте.

После закрытия приема заявок состоится экспертный совет, который сформирует шорт-лист АРХИWOOD-2023, после чего и стартует голосование. В экспертный совет традиционно войдут архитекторы, которые лучше всех в России работают с деревом, а также архитектурные критики и журналисты. Среди них Владимир Кузьмин и Влад Савинкин, Тотан Кузембаев, Николай Белоусов, Алексей Розенберг, Юлия Табарина, Юлия Зинкевич и другие, а также бессменный состав организаторов – руководитель проекта Премия АРХИWOOD Анастасия Фетисова (Росса Ракенне СПб), куратор премии АРХИWOOD Николай Малинин и сокуратор Юлия Шишалова.

Заявку на участие в премии можно подать на сайте — remiya.arhiwood.com/prize/request/