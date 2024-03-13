«Здоровое Отечество»: «Поддержка людей с ОВЗ — это инвестиция в разнообразие и силу нашего общества»

Спорт
13 марта 2024

Общероссийское движение «Здоровое Отечество», Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) и Паралимпийский комитет РФ подписали соглашение о проведении мероприятий (тренировочных и учебных) для лиц с инвалидностью. Соглашение подписано в ходе заседания Межведомственной комиссии по развитию адаптивной физкультуры и спорта Совета при Президенте РФ.

По мнению вице-председателя «Здорового Отечества», двукратного олимпийского чемпиона по боксу Олега Саитова, поддержка и внимание к людям с ограниченными возможностями — это не только проявление сердечности, но и акт самовыражения, инвестиция в будущее нашей страны. Создавая условия для реализации своего потенциала каждым гражданином, мы создаем базис новых возможностей и достижений, сообщает телеграм-канал «Здоровое Отечество».

Данным документом предусматривается привлечение к участию в мероприятиях массового спорта людей с ОВЗ. Соглашение было подписано Президентом ПКР Павлом Рожковым, генеральным директором ЕРАИ Алексеем Грачевым и вице-председателем «Здорового Отечества» Олегом Саитовым.

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