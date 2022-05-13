Здравницы Кубани примут 300 тысяч детей

В администрации Туапсинского района состоялось выездное совещание комитета Государственной думы России по вопросам семьи, женщин и детей. Заседание возглавила Нина Останина. Она рассказала, что в летний сезон 2022 года детские оздоровительные центры Краснодарского края примут не менее 300 тыс. детей. Бюджет региона на эти цели выделит 2,5 млрд рублей.

«Благодаря усилиям губернатора (Краснодарского края, Вениамина Кондратьева, прим.) и всемерной помощи депутатов краевого Заксобрания, с каждым годом бюджет детской оздоровительной кампании растет. Сегодня на оздоровление детей готовы принять более 90 здравниц нашего федерального субъекта. При этом налоговая ставка на имущество в условиях санкций для объектов будет снижена до 0,01% с 2,2%. Кроме того, краевой бюджет просубсидирует приобретение необходимого медицинского оборудования и ремонты помещений», – рассказала Анна Минькова, вице-губернатор Кубани.

Она отметила, предстоящим летом в Краснодарском крае откроют двери 948 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, а также 384 трудовых лагеря. В администрации региона поддержали возможность внедрения федеральной программы, направленной на модернизацию отрасли детского отдыха. Она стартует с 2023 года.

Источник фото: tvkrasnodar.ru