Зеленоградск принял церемонию награждения призеров и лауреатов Международной премии «Мой ласковый и нужный зверь»

13 марта в курортном городе Зеленоградск Калининградской области стали известны триумфаторы и призеры не имеющей аналогов международной премии «Мой ласковый и нужный зверь». Напомним, что целью этих состязаний является желание привлечь внимание общественности к тому, что братья наши меньшие тоже бывают героями. В нынешнем году претендентами на победу были 12 представителей животного мира из Австрии, США, Танзании и России. Победителем стал питерский лабрадор-поводырь Акс, благодаря поддержке которого снова почувствовал вкус к жизни Вячеслав Рудаков. На второй строке расположился полицейский пес Волк-Меркурий — в минувшем году он спас от педофила школьницу. На сцену за дипломом герой вышел вместе с напарницей Марией Копцевой. Замкнул тройку призеров джеку-рассел Джесси из Республики Коми. Маленькая собачка в прошлом году ценой жизни спасла свою маленькую хозяйку Ульяну от волка. Один из членов жюри Ирина Клочкова подарила девушке живое повторение Джесси – двухмесячного щенка джек-рассел-терьера, что растрогало всех присутствовавших на церемонии, информирует газета «Совершенно секретно».

Сообщается, что в текущем году в рамках конкурса вручались награды не только братьям нашим меньшим и зоозащитникам. Заслуженного признания удостоились журналисты и блогеры, которые поднимают острые зоозащитные темы. Также был вручен приз в первой номинации «Народный герой». Выбором интернет-пользователей стал челябинский ветеринар Карен Даллакян — он спас львенка Симбу, которого фотобраконьеры обрекли на смерть.

Своим комментарием поделился председатель жюри, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. По его словам, премия «Мой ласковый и нужный зверь» стала визитной карточкой региона. Главным образом, в ней нуждаемся все мы, чтобы в большей степени считать себя людьми, — подчеркнул Андрей Ермак.