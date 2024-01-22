«Зенит» отпустил Кругового и Чистякова и следит за Тикнизяном

Питерский футбольный клуб — главный фаворит чемпионата России в сезоне-2024. Хотя команда Сергея Семака идет лишь на втором месте после ФК “Краснодар”. Котировки на «Зенит» удобно отслеживать со смартфона — достаточно выбрать подходящего букмекера на портале Бетонмобайл по ссылке: https://betonmobile.ru/mobile-betting-apps/prilozheniya-dlya-ios.

Для победы в РПЛ питерский клуб организует трансферы для усиления состава команды. В частности, «Зенит» обсуждал возможность перехода Наира Тикнизяна с «Локомотивом». Ранее появилась информация о том, что этот левый защитник входит в число интересных для «Зенита». Ведутся переговоры с «Локомотивом» относительно трансфера Наира этой зимой. Наир, родившийся и начавший свою футбольную карьеру в Санкт-Петербурге, в четырнадцать лет переехал в Москву, где тренировался в академии ЦСКА. В текущем сезоне двадцатичетырехлетний защитник отметился восемью голами, пятью результативными передачами и двумя красными карточками в двадцати трех матчах за «Локо». Кстати, бетторы из Бетбум считают, что у «Зенита» есть все шансы подписать Тикнизяна. Для новых игроков есть Bet Boom бонусы, которые помогают на первых порах заключать пари.

Тем временем «Зенит» объявил о переходе Дмитрия Чистякова в «Сочи». Клубы достигли соглашения о переходе центрального защитника на правах аренды до конца сезона 2023/24. «Сочи» подтвердил переход Чистякова и добавил, что игрок взял второй номер. Сообщалось, что ради получения игровой практики в «Сочи» футболист согласился снизить зарплату. В текущем сезоне Дмитрий отыграл четыреста четырнадцать минут в восьми матчах за «Зенит».

Тем временем хавбек «Зенита» Ду Кейрос интересен «Гремио» и еще трем клубам. «Гремио» уже сделало предложение об аренде двадцатичетырехлетнего бразильца на год. На Ду Кейроса также претендуют еще три команды, одна из которых – также из бразильской высшей лиги. Все они сделали предложения. Ду Кейрос провел шестнадцать матчей за «Зенит», забил один гол и получил две желтые карточки.

«Сочи» рассматривает возможность приобретения Александра Коваленко и Алексея Сутормина из состава «Зенита». Тренер «Сочи», Сергей Семак, примет решение о возможном переходе Коваленко после завершения первого сбора. Сутормин также находится в сфере интересов «Сочи». Если клуб решит подписать обоих игроков, придется рассмотреть вопрос о выкупе Коваленко. Александр Ерохин, о чьем возможном переходе в «Сочи» ранее сообщалось, в команду не включен. В настоящее время в «Сочи» арендованы два игрока из «Зенита» – Дмитрий Чистяков и Никита Гойло.

Интересно, что Данил Круговой присоединился к ЦСКА, анонсируя трансфер 25-летнего защитника из «Зенита». Контракт с Данилом рассчитан до конца сезона 2027/28 и вступит в силу с четвертого июня. Соглашение предусматривает опцию продления на еще один год. До завершения текущего сезона Круговой продолжит выступления в «Зените-2». С момента прихода в «Зенит» в 2020 году, Круговой провел сто пять матчей, забил два гола и сделал девять ассистов, став трехкратным чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.