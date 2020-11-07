Zentiva удостоилась награды «EMEA Acquisition of the Year» на GGB Award

Компания Zentiva получила награду Global Generics & Biosimilars Bulletin Award 2020 в категории «Приобретение года в регионе EMEA». Во II квартале 2020 года, когда первая волна пандемии COVID-19 достигла своего пика, компания Zentiva завершила сделку по приобретению Alvogen CEE, результатом которой стало объединение двух предприятий из числа ведущих производителей брендированных генериков и патентованных лекарственных средств в Центральной и Восточной Европе. Это приобретение уже демонстрирует признаки успеха и служит поддержкой курсу компании Zentiva и ее твердому стремлению к росту с одновременным расширением географии коммерческого присутствия.

«Компания Zentiva удостоилась этой престижной награды и признания. В результате объединения Alvogen и Zentiva в Центральной и Восточной Европе появляется новый лидер в сфере производства брендированных генериков, лицензионных препаратов и патентованных лекарственных средств в регионе. Новая объединенная команда талантлива, динамична и амбициозна, что будет способствовать росту за счет собственных разработок продукции и стратегических партнерских отношений с ведущими компаниями, желающими привлечь Zentiva в качестве надежного и высокоэффективного партнера по коммерциализации», — заявил глава компании Zentiva Ник Хаггар (Nick Haggar).