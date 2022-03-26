Zepp Health заняла лидирующие позиции по международным поставкам смарт-часов

Компания Zepp Health (NYSE: ZEPP), один из мировых лидеров в области интеллектуальных носимых устройств и технологий в области здравоохранения, завершила последний квартал 2021 г. очередным периодом высокого и устойчивого роста и, согласно новым данным корпорации International Data Corporation (IDC, Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker), вошла в пятерку лидеров по международным поставкам наручных часов для взрослых.

В 2021 г. в поставках продукции ведущих марок компании Zepp Health — Amazfit и Zepp были достигнуты более высокие темпы роста по сравнению с общемировыми: международные поставки составили более 6,81 млн часов для взрослых.

Международные показатели компании были неизменно впечатляющими и в последнем квартале 2021 г.: она сохранила первое место в Бразилии, заняла первое место в Турции и осталась на втором месте в Италии, Испании, Чехии и Индонезии.

«Мы наблюдаем колоссальный рост у таких компаний, как Zepp Health, которая наращивает свою долю на рынке, поскольку выпускаемые ею смарт-часы таких марок, как Amazfit и Zepp, предоставляют потребителям широкий ассортимент, что позволяет им делать оптимальный выбор в соответствии со своими потребностями в плане здоровья, фитнеса и образа жизни», — заявил менеджер по исследованиям подразделения Worldwide Mobile Device Trackers корпорации IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani).

Комментируя это достижение, генеральный директор компании Zepp Health Уэйн Хуан (Wayne Huang) заявил: «Наши позиции демонстрируют стремление компании Zepp Health предоставлять людям технологические возможности для максимально здорового образа жизни. Мы благодарны за признание наших достижений и продолжаем уделять особое внимание разработке индивидуальных носимых смарт-устройств, основанных на инновациях и ориентированных на потребности людей».

Изделия удостоенной наград марки Amazfit компании Zepp Health вдохновляют пользователей на реализацию своих увлечений и свободное проявление активного образа жизни. В их ассортименте имеются несколько серий смарт-часов, предназначенных для повседневного использования и занятий спортом на открытом воздухе. В число 50 ведущих моделей, представленных на рынке за пределами материкового Китая, вошли 11 моделей марки Amazfit, включая флагманские модели Amazfit GTR 3 и GTS 3, а также высокотехнологичная модель Amazfit T-Rex Pro для занятий на открытом воздухе.

Характерной чертой смарт-часов премиум-класса марки Zepp является профессиональный стильный дизайн с использованием передовых технологий анализа данных для всестороннего, углубленного и точного понимания показателей состояния здоровья пользователей.

Платформу управления цифровым здравоохранением компании Zepp Health, а также ее операционную систему Zepp и мобильные приложения Zepp и Zepp Life используют миллионы людей во всем мире.