Zepp выпустила анимированную версию ролика Measurements of Attraction

Фирма Zepp — производитель носимых устройств и цифровых систем контроля самочувствия профессионального класса — выпустила анимированную версию ролика Measurements of Attraction («Параметры привлекательности»), где рассказывается о том, что люди находят наиболее привлекательным при первом знакомстве. На официальном YouTube-канале фирмы Zepp запланирован выход видеоролика ко Дню святого Валентина под названием Health is the Best Promise («Здоровье — лучшее обещание»).

В праздник любви и романтики Zepp акцентирует внимание зрителя на том, что здоровье жизненно важно для счастливой и полноценной жизни, а представления о контроле самочувствия не ограничиваются одной лишь технологической составляющей. После OTA-обновлений в феврале смарт-часы Zepp получили новейшую технологию ExerSenseTM, поддерживающую автоматическое распознавание большего числа видов спорта.

Контроль самочувствия за рамками технологий

Спустя 10 лет с момента начала разработок и преобразований Zepp по-прежнему изучает способы обеспечения здоровья и благополучия людей, не ограничиваясь чисто техническим подходом. В эти переменчивые времена, под влиянием постоянно усложняющихся обстоятельств, подобных нынешней глобальной пандемии, решения и действия людей различаются в зависимости от их совершенствующейся реакции на новые вызовы.

Видеоролик Measurements of Attraction был впервые опубликован во время рождественских праздников, а добавленные анимационные элементы иллюстрируют основные физические показатели и поведенческие реакции, которые могут наблюдаться при увлечении людей друг другом, с целью обратить особое внимание на целительную силу человеческих связей. Новый видеоролик Health Is the Best Promise, посвященный предстоящему Дню святого Валентина, рассказывает о любви и преданности с точки зрения заботы о здоровье в понимании Zepp, а также предлагает новый вариант подарка, ассоциирующийся с обещанием любви и верности до конца жизни.

В 2020 году Zepp поставил перед собой стратегическую цель — предложить персонализированную заботу о здоровье и провести серию акций, направленных на реализацию концепции использования технических средств для самосовершенствования и контроля самочувствия, тем самым помогая людям ежедневно наслаждаться более полноценной жизнью.

Фирма также представила широкой публике научные и творческие инициативы, нацеленные на укрепление здоровья перед лицом стремительно распространяющейся пандемии. В начале октября 2020 года Zepp провел независимый опрос Global Sleep Study («Глобальное исследование сна») с участием более чем 12 тысяч респондентов на трех континентах. Цель данного исследования — помочь людям понять основные проблемы, уточнить представления и взгляды, связанные со сном, в это сложное время. Совместно со Всемирным обществом сна Zepp раскрывает чувства реальных людей, пытаясь обратить особое внимание на важность качественного ночного сна, и представляет Zepp Lullaby Generator (генератор колыбельных).

Zepp Lullaby Generator разработан фирмой Zepp и шведскими исследователями сна. Его задача — сочинять персонализированные колыбельные мелодии на основе параметров сна пользователей, дополняя их различными изысканными видеоэффектами. За короткий период времени выросло количество посещений сайта Zepp Lullaby (www.zepplullaby.com), а также репостов в социальных сетях. С помощью цифровых технологий люди могут отображать этот инструмент на экране компьютера или даже преображать всю комнату, проецируя изображение на большие экраны, стены или потолки.

ExerSense™: смарт-часы Zepp, усовершенствованные за счет интеллектуального распознавания видов спорта

Помимо переосмысления подхода и создания особых инструментов Zepp внедряет новые технологии в свои смарт-часы, чтобы находить решения в любых ситуациях.

Модели Zepp E и Zepp Z, выпущенные соответственно в III и IV кварталах 2020 года, получили обновления в начале 2021 г. Теперь Zepp Z теперь может похвастаться возможностью распознавания 90, а Zepp E — 87 видов спорта. Благодаря усовершенствованному механизму распознавания движения ExerSense™ модель Zepp Z может автоматически идентифицировать спортивные режимы, включая бег на открытом воздухе, тренажер «беговая дорожка», ходьбу, езду на велосипеде на открытом воздухе, плавание в бассейне и занятия на эллиптическом тренажере.

Бренд Zepp, основанный в Кремниевой Долине в 2010 году, изначально был известен как разработчик спортивных датчиков профессионального назначения, а в настоящее время специализируется на системах контроля самочувствия. ExerSense™ представляет собой современный модуль распознавания движения на базе ИИ. В его основе лежат технические разработки, предназначенные для анализа траектории движения человека и сопоставления моделей движения в реальном времени путем фиксации данных с помощью датчика движения и датчика частоты сердечных сокращений, которыми оснащаются носимые устройства. Entensense™ может в разумных пределах определять до 22 наиболее популярных спортивных режимов, делая это автоматически и позволяя пользователям сосредоточиться на тренировке.