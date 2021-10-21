Жилье на берегу моря: как выбрать квартиру в Крыму

Приобрести жилье в Крыму — мечта многих жителей России. Благоприятный теплый климат, близость морского побережья с множеством курортов, роскошная природа — все это притягивает покупателей. В настоящее время крупные города полуострова активно застраиваются, и купить новостройку в Крыму от застройщика не составляет труда. Это относится к таким центрам притяжения, как:

Севастополь;

Симферополь;

Ялта;

Алушта;

Евпатория;

Феодосия.

Симферополь

Больше всего жилья строится в Симферополе, где в 2018 году был введен в строй новый суперсовременный аэровокзальный комплекс. Жилье в столице Крыма выбирают те, кто нашел здесь работу и кому важна близость к ней. Кроме того, в Симферополе находятся основные учебные заведения полуострова, студенты которых арендуют или приобретают жилье с помощью родителей. Нередко квартиры от застройщика или апартаменты покупают с целью инвестиций и сдачи в аренду.

Евпатория

Второе место по темпам введения жилых комплексов занимает курорт Евпатория, куда традиционно приезжают на отдых семьи с детьми, так как почти вся инфраструктура города заточена на оздоровление детей, в том числе инвалидов-колясочников. Город расположен на Западном побережье и славится лечебными грязями и минеральной водой для лечения ЖКТ и почек, специализированными детскими санаториями, а также мелководными пологими песчаными пляжами.

Ялта

В Ялте, жемчужине Южного побережья Крыма, и ее окрестностях возводится наиболее дорогая элитная недвижимость. На ЮБК, в отличие от центральных районов Крыма, роскошная природа: пальмы, живописные горные склоны, покрытые хвойными и лиственными деревьями, целебный воздух. Ялта известна активной интересной курортной жизнью, историческими памятниками, дворцовыми ансамблями, Ботаническим садом, а также лечебными учреждениями, специализирующимися на лечении органов дыхания. При покупке квартиры в новостройке нужно учитывать, что из-за гористого рельефа большая часть жилья расположена на возвышении, что не очень удобно для пожилых людей.

Севастополь

Севастополь, город-герой, база Черноморского флота, имеет особенный статус и относится к городам федерального значения. Город расположен на южно-восточном побережье, отличается множеством извилистых бухт, удобных для стоянки военных кораблей. Довольно большую часть населения города составляют российские военнослужащие, а в День Военно-Морского флота численность вместе с гостями достигает миллиона человек. В Севастополе есть и несколько высших учебных заведений, в том числе филиал МГУ.

Алушта

Алушта — второй по значению город-курорт после Ялты на Южном побережье. Здесь немного более сглаженный рельеф, чем в Ялте, но к берегу моря в западной части города придется также спускаться по крутым тропинкам. Как и в Ялте, здесь много развлекательных заведений, инфраструктура, рассчитанная на туристов. При этом квартиры в Алуште стоят лишь ненамного дешевле Ялты.

Феодосия

Феодосия находится на юго-восточном побережье Крыма, на границе горного массива и засушливых степных районов. Благодаря удачному расположению, Феодосия открывает купальный сезон уже в первых числах июня, так как море быстро прогревается. Лечебные грязи и целебная минеральная вода помогают излечиться от болезней органов ЖКТ и кровообращения.

А если вы уже определились с городом для проживания, то помочь в выборе квартиры в Крыму от застройщика могут специалисты “Интерстроя”.