Жить в городе, наслаждаясь природой — ЖК Ялта Парк

«Жить в городе, наслаждаясь природой!», – именно эта фраза точно определяет концепцию нового ЖК «ЯлтаПарк», строительство которого начала группа компаний ИнтерСтрой в Ялте. Это новый жилой комплекс, расположившийся в экологичном районе города – в 500 м от Массандровского парка, излюбленного места отдыха туристов и жителей Ялты.

В состав жилого комплекса входят 3 дома на 12 этажей, строящихся по монолитно-каркасной технологии. Жилой фонд формируют квартиры с эргономичными планировками, высокими потолками, панорамным остеклением. Новостройка предполагает собственную полноценную инфраструктуру, а элегантная архитектура домов никого не оставит равнодушным.

Среди преимуществ комплекса:

современный дизайн-проект;

придомовое благоустройство;

разноплановая инфраструктура;

выбор планировок;

транспортная доступность;

зеленый район.

ЖК «ЯлтаПарк» – современный жилой комплекс с охраняемой территорией и развитой инфраструктурой. По задумке создателей, это именно то место, где можно жить в гармонии с природой, не отказываясь от преимуществ города.

Внутренняя благоустроенная территория защищена от машин – двор для них закрыт. ЖК «ЯлтаПарк» будет оснащен большим крытым паркингом. Для комфорта жильцов предусмотрены лаундж-зоны – игровые и спортивные площадки, зеленые и прогулочные зоны. В пешей доступности располагается школа, детсад, множество магазинов, кафе, салоны красоты, медицинские учреждения.

Район обеспечен развитой социальной и коммерческой инфраструктурой. Комфортная транспортная развязка, в пешей доступности находится остановка транспорта, до набережной им. Ленина, винзавода «Массандра» и Массандровского дворца на автомобиле можно добраться за 5-10 минут. Ближайший «сосед» комплекса – Массандровский парк.

Приобрести квартиру можно по программе льготного ипотечного кредитования со сниженной процентной ставкой. Также доступна беспроцентная рассрочка от застройщика.