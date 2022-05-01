Жители Крымска финансово пострадали из-за действий бывшей сотрудницы МКК

Бывшая сотрудница МКК «Джет Мани Микрофинанс» Людмила Михайлова обманула около 60 жителей г. Крымск (Краснодарский край). Она уговаривала людей оформлять на себя кредит в её организации, и передавать эти деньги ей при условии, что она сама выплатит всю задолженность.

Михайлова не могла не понимать, что ей не под силу выполнить условия микрокредитных займов, предусматривающих еженедельные платежи в погашение кредитов. Долг рос, и вскоре попавшиеся на удочку предприимчивой дамы люди стали получать уведомления об огромных задолженностях. Для того, чтобы остановить начисление штрафов по задолженности, им пришлось погасить значительные суммы.

Так продолжалось с января по октябрь 2021 г. Михайловой удалось получить, ни много ни мало, 3,3 млн руб., из которых на погашение задолженности ушло 2,4 млн, а почти 1 млн она потратила на себя. По 70 подобным договорам, с учетом начисленных процентов задолженность превысила 6 млн. рублей

25.02.22 г. было возбуждено уголовное дело по признакам ч.3 ст. 159 УК РФ против Михайловой. Однако, по некоторым данным, прокуратурой предложено МКК расторгнуть в одностороннем порядке договоры с пострадавшими. Тогда, по мнению прокуратуры, Михайлова получит возможность рассчитаться по кредитам. И никаких претензий к проворной даме не останется.

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