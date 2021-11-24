Жители Кубани смогут сделать бесплатный ПЦР-тест по полису ОМС

В Правительстве России принято решение о продлении программы бесплатного ПЦР-тестирования на ближайшие два года. Для прохождения льготного теста гражданину достаточно предъявить в поликлинике по месту жительства полис обязательного медицинского страхования. Об этом пресс-служба кабмина сообщила во вторник, 23 ноября.

В правительстве уточнили, бесплатно пройти ПЦР-тестирование можно в нескольких случаях. Среди них – появление признаков острого простудного заболевания, которые сопровождаются симптомами коронавирусной инфекции, необходимость подтверждения эффективности терапии, когда для конкретного пациента требуется подтвердить факт выздоровления, а также при получении положительного экспресс-теста на Covid-19 в целях окончательного подтверждения диагноза.

«В Роспотребнадзоре издано специальное постановление, согласно которому в регионах должно проводиться на каждые 100 000 человек не менее 300 бесплатных ПЦР-тестов. Крайне важно в условиях повторной вспышки новой коронавирусной инфекции, чтобы как можно больше россиян имело доступ к высокоэффективному и точному тестированию. В связи с этим хотел бы обратиться с просьбой к руководству всех федеральных субъектов, чтобы на местах отнеслись к этому вопросу предельно внимательно. Доступность тестирования на коронавирус для людей должна оставаться в приоритете в работе органов государственной власти на местах», – отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина отметил, в регионах имеют право самостоятельного определения дополнительных случаев, когда возможно проведение бесплатного тестирования. Ранее в правительстве Республики Крым сообщили, что начиная с 8 ноября, на полуострове при заселении туристов в отели перестали требовать справки с данными ПЦР-тестов.

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