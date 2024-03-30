Жизнь с нулевым выбросом углерода становится новой модой — Huawei

На фоне глобального потепления и роста цен на электроэнергию в Европе жизнь с нулевым выбросом углерода стала новой модой. Экологическая среда тесно связана с жизнью людей, и все большее число домохозяйств начали осознавать важность экологичности, интеллекта и устойчивости своей среды обитания, постепенно предпринимая конкретные действия по борьбе с изменением климата. Будучи пионером в области качества жизни с нулевым выбросом углерода, компания Huawei FusionSolar запустила универсальное интеллектуальное фотоэлектрическое решение «Оптимизатор + инвертор + ESS + зарядное устройство + нагрузка + сеть + PVMS» с глубоким накоплением фотоэлектрических технологий и технологий хранения и идеальной интеграцией технологической эстетики и повседневного использования. Универсальное решение охватывает основное оборудование, такое как Smart Energy Controller, Smart Module Controller, Smart String Energy Storage System, Smart Charger, EMMA (Energy Management Assistant), SmartGuard, Smart PVMS и т. д., с целью реализации мечты пользователей о домохозяйствах с нулевым уровнем выбросов углерода.

Одним из ключевых устройств для реализации видения домохозяйства с нулевым уровнем выбросов углерода является система домашнего накопления энергии. Huawei FusionSolar Smart String ESS, LUNA2000-7/14/21-S1 (далее именуемая Huawei LUNA S1) благодаря инновациям в архитектуре Module+ достигла лидерства между поколениями в различных аспектах, проложив новый путь для будущего развития бытовых энергетических систем и установив новый эталон для отрасли.

Huawei LUNA S1 продолжает уникальную архитектуру Huawei Module+ со встроенным оптимизатором энергии и впервые в отрасли использует ведущий большой аккумуляторный элемент (280 Ач), что намного превосходит отраслевой уровень. Благодаря оптимизации на уровне аккумуляторных батарей он обеспечивает увеличение пропускной способности более чем на 40% в течение срока службы и ведущую в отрасли 15-летнюю ограниченную гарантию благодаря высокому качеству и надежности, предлагая пользователям более длительный срок службы и превосходный возврат инвестиций.

Huawei LUNA S1 оснащен пятиуровневым механизмом защиты, включая защиту на уровне ячеек, электрическую, структурную, активную и аварийную защиту. Решение получило множество сертификатов безопасности, таких как VDE 2510-50, IEC 62169, ISO 13849, IEC 63056, IEC 62040-1, IEC 62477 и UN 38.3 и т. д., предлагая пользователям комплексную гарантию безопасности. Продукт может адаптироваться к экстремальным рабочим условиям с широким диапазоном рабочих температур от -20°C до +55°C и охватывать глобальные дифференцированные сценарии, обеспечивая экологически чистое энергоснабжение даже в ледяных условиях.

Он также поддерживает защиту уровня IP66 и прошел 72-часовое испытание на безопасность погружения на глубину 40 см, обеспечивая безопасность для домашних хозяйств.

Кроме того, компания Huawei также рассмотрела сценарии, когда устройство устанавливается в гаражах, что может привести к случайным столкновениям во время движения транспортного средства или транспортировки тяжелых предметов. Прочный корпус способен выдерживать давление до 5 тонн, обеспечивая безопасность при внешних воздействиях.

Huawei LUNA S1 имеет внутреннюю конструкцию без проводов, а процесс установки был значительно упрощен, что вдвое сократило время установки по сравнению с традиционными системами, сделав установку более эффективной, легкой и беспроблемной. Он обеспечивает очень тихий режим работы (29 дБ), а его гибкая модульная конструкция не только повышает удобство работы пользователя, но и облегчает расширение емкости системы по мере необходимости.

С точки зрения эстетического дизайна Huawei LUNA S1 — это не только продукт для хранения энергии, но и произведение искусства, которое усиливает стиль домашнего декора. Каждая деталь воплощает в себе конечную эстетическую позицию. Вдохновленное яркими звездами и окружающими ореолами на ночном небе, динамичное звездное кольцо символизирует гармоничное сосуществование технологий и природы. Нежный световой эффект, такой же естественный, как дыхание, всегда будет приятным. Передняя часть напоминает водопад из каскадных звезд, который источает естественное чувство силы. Минималистичный бескаркасный дизайн может легко интегрироваться в различные домашние стили и обстановку. Дизайн боковой решетки не только визуально привлекателен, но и улучшает охлаждающий эффект, обеспечивая идеальное сочетание эстетики и технологий.

Помимо системы хранения энергии в жилых помещениях Huawei LUNA S1, универсальное интеллектуальное фотоэлектрическое решение Huawei для жилых помещений создает комплексную домашнюю систему управления энергопотреблением, которая обеспечивает пользователям низкоуглеродный образ жизни, превращая домашние хозяйства из исключительно потребителей энергии в потребителей и производителей энергии.

Интеллектуальное фотоэлектрическое решение Huawei FusionSolar для жилых помещений с увеличенным сроком службы продукта, улучшенной безопасностью, оптимизированной установкой и пользовательским интерфейсом, а также превосходным качеством обеспечило стабильную и надежную экологически чистую энергию более чем 3,3 миллионам домашних хозяйств по всему миру. Заглядывая в будущее, Huawei продолжит расширять возможности семей по всему миру, чтобы превратить концепцию жизни с нулевым уровнем выбросов углерода в ощутимые и действенные шаги, двигаясь вместе к более зеленому и светлому будущему.