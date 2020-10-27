ЖК «Симфония»: в столице Крыма начались продажи квартир от 3,1 млн рублей

Группа компаний ИнтерСтрой вывела на рынок I очередь квартир нового жилого комплекса «Симфония». Проект строят в Киевском районе Симферополя, в нескольких минутах езды от Центрального автовокзала и Воронцовского Ботанического сада.

Благодаря удачной геолокации проект соединил в себе преимущества жизни в современном полисе и транспортную доступность отдыха в любом живописном уголке Крыма.

В районе улицы 51-й Армии, где располагается ЖК «Симфония», спокойный ритм жизни задают тихие жилые кварталы, обилие зеленых зон поблизости и отсутствие городского шума. По задумке авторов проекта жизнь новосёлов начнёт здесь звучать по-новому в продуманном комфорте и с новыми возможностями.

Жилой дом комфорт-класса из пяти секций высотой в 9 этажей возведут по актуальной монолитно-каркасной технологии с каменными стенами. Отделка в светлой цветовой гамме производится высококачественными материалами, а вставки тёплого цвета охры акцентируют внимание на деталях.

В доме запроектированы квартиры с 1, 2 и 3 комнатами с современными планировочными решениями. Однокомнатные квартиры предлагаются площадью от 33–х до 50.5 м². Трёхкомнатные квартиры —до 77,7 м².

Уютная территория у дома благоустроена с озеленением — высадкой деревьев, декоративных кустарников, цветников и посевом газона. Зона отдыха оборудована уличной мебелью и освещением, яркий игровой комплекс для детей разного возраста из экологичных материалов соседствует с местом для занятий физкультурой.

В подземном паркинге расположено 133 машиноместа, в том числе оборудованные механизированной парковочной системой.

В шаговой доступности — кафе, магазины, салоны красоты, тренажерные залы, школа, лицей, детский сад, аптеки, почтовые отделения, поликлиника, а также популярный детский парк.

Стоимость квадратного метра стартует с 78 000 рублей. Купить квартиру в Симферополе в ЖК «Симфония» можно, начиная с 3,1 млн. рублей в ипотеку с процентной ставкой от 6% годовых.

Минимальный первоначальный взнос составляет 15% от стоимости квартиры с возможностью осуществления выплат сроком до 25 лет.

Сдача жилого комплекса назначена на 4 квартал 2022 года.