Журналист Владимир Соловьев приветствовал победителей конкурса FishCorr

В сентябре в Санкт-Петербурге на IV Международном рыбопромышленном форуме (МРФ) и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялась вторая церемония награждения лауреатов премии FishCorr.

В этом году на конкурс поступило более 100 работ со всей страны, которые оценивались экспертами в 6 номинациях. Жюри конкурса отметили лучших журналистов, издания и телеканалы, публикующих статьи, репортажи и фильмы на темы развития рыбохозяйственной отрасли, восстановления запасов водных биологических ресурсов и экологии.

«Именно сегодня, когда общество вынуждено жить под постоянным информационным прессингом непроверенных и недостоверных фактов, искаженных смыслов, наша с вами работа важна как никогда. Именно профессиональные журналисты задают высокую планку качества информации, распространяемой в публичном пространстве, в том числе и о развитии рыбохозяйственной отрасли, восстановлении водных биоресурсов, сохранении экологии страны», – отметил в своем приветствии конкурсу FishCorr председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Дипломы, хрустальные статуэтки и призы победителям и лауреатам конкурса вручили руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и представитель Союза журналистов России, директор Северо-Западного филиала «Российской газеты» Анжелика Гурская.

Так, в номинации «Лучшая телевизионная программа/специальный репортаж по тематике развития рыбохозяйственной отрасли и восстановления водных биоресурсов» первое место присудили филиалу ФГУП ВГТРК «ГТРК «Регион-Тюмень» за специальный репортаж «Здесь рыба есть!» Явныча Романа.

В номинации «Лучший материал в федеральных СМИ» одержала победу Ольга Дмитренко из «Российской газеты» за материал «Волга не должна стать сточной канавой».

Проскурина Александра из ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» победила в номинации «Лучший материал в региональных СМИ» за материал «Массовая гибель рыбы».

Победителем в номинации «Лучший материал в региональных печатных СМИ» стала Шадрина Анастасия из Информационного агентства «Восток-Телеинформ» за публикацию «Спасти омуля: как в Бурятии ухаживают за икрой эндемика Байкала».

Дипломом 1-й степени в номинации «Лучший материал в отраслевых СМИ» награжден Плетнев Сергей из журнала «Русская рыба вчера, сегодня, завтра» за статью «Загадочный лосось».

Победителем конкурса в номинации «Лучшее СМИ, активно освещающее тему экологии и восстановления ВБР» стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

Подробнее о конкурсе FishCorr – на сайте генерального партнера премии ФГБУ «Главрыбвод» https://glavrybvod.ru/konkurs-fish-corr/