Журналисты из стран ШОС посетили Ляньюньган для знакомства с городом

В ходе мероприятия ШОС делегация журналистов из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) недавно посетила Ляньюньган, в провинции Цзянсу на востоке Китая, чтобы приблизиться к очарованию города, расположенного вдоль Шелкового пути, и записать истории его процветания.

Это четырехдневное мероприятие под названием «Представители СМИ из стран ШОС, посещающие Ляньюньган в 2023 году» открылось 24 мая. В нем участвуют журналисты из Китая, Индии, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, которых пригласили посетить девять объектов в Ляньюньгане, включая Базу нефтехимической промышленности Ляньюньгана, Международный логистический парк ШОС (Ляньюньган), Китайско-казахстанская база логистического сотрудничества (Ляньюньган) и т.д.

Пакистанский телеведущий, журналист и аналитик Сухарварди Музамал заявил, что Китай подал хороший пример в развитии другим странам.

«Ляньюньган только что оставил на меня глубокое впечатление. Там так много контейнеров и судов, и я удивлен тем, насколько интенсивной является торговля. Это в полной мере демонстрирует всему миру мощный импульс экономического развития Китая», — заявил он.

Ляньюньган располагается на пересечении побережья провинции Цзянсу и железной дороги Лунхай — одной из крупнейших железных дорог между Восточным и Западным Китаем. Благодаря уникальному географическому положению город постепенно превратился в важный экономический центр, расположенный вдоль Шелкового пути.

В 2014 году в городе была построена Китайско-казахстанская база логистического сотрудничества Ляньюньган, которая считается первым физическим объектом, построенным после внедрения «Организации международного сотрудничества Шелковый путь» (BRI). С тех пор Казахстан, крупнейшая в мире страна, не имеющая выхода к морю, приобрела выход в Тихоокеанский регион.

На протяжении последних девяти лет Ляньюньган прилагает неустанные усилия для популяризации взаимодействия между Азией, Африкой и Европой в качестве портового города, формируя модель высокого уровня открытости.

Это мероприятие на тему «Поощрение более тесного сотрудничества в рамках Организации международного сотрудничества Шелковый путь» было совместно проведено Комиссией по добрососедским отношениям, дружбе и сотрудничеству Шанхайской организации сотрудничества и муниципалитетом Ляньюньгана, и организовано в партнерстве с Комиссией по развитию и реформам Ляньюньгана, Отделом рекламы и пропаганды муниципального комитета КПК Ляньюньгана и Управлением иностранных дел муниципалитета Ляньюньгана. Поддержка оказывалась Институтом Организации международного сотрудничества Шелковый путь и Университетом Циньхуа.Компания Global Times Online GLOBAL была медиа-партнером данного мероприятия.