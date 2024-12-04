«Зима в Москве»: бесплатные катки откроются на фестивальных площадках в воскресенье

Для посетителей подготовили 23 площадки с искусственным ледовым покрытием. Самые крупные катки откроются в Марьине, Коптеве, Вешняках, Щукине и Теплом Стане.

1 декабря на фестивальных площадках «Московских сезонов» начнут работать бесплатные катки. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Гостей там ждут в будни с 11:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 22:00. Выбрать удобный сеанс и зарегистрироваться можно на странице проекта «Зима в Москве».

«В этом году для посетителей подготовили 23 площадки с искусственным ледовым покрытием. Самые крупные откроются в районах Марьино, Коптево, Вешняки, Щукино и Теплый Стан», — отметила Наталья Сергунина.

На каждом катке предусмотрены камеры хранения, пункты заточки и аренды коньков. На выбор есть детские и взрослые размеры — от 27-го до 46-го. Родителям, сопровождающим юных гостей, предложат надеть специальную обувь. Ребята в возрасте от трех лет смогут воспользоваться поддерживающими стойками в виде пингвинов.

В дни зимних праздников на шести площадках знаменитые фигуристы представят москвичам и туристам свои ледовые шоу. В программе — «Щелкунчик», «Бременские музыканты», «Снежная королева», «Лебединое озеро» и другие постановки.

Адреса катков:

— ЦАО, Тверской район — площадь Революции;

— САО, Коптево — Коптевский бульвар, владение 18 (парк «Бригантина»);

— СВАО, Отрадное — сквер на улице Хачатуряна;

— СВАО, Южное Медведково — сквер по Олонецкому проезду (Сухонская улица, дом 6, строение 1);

— СВАО, Свиблово — проезд Серебрякова, дом 14, строение 2;

— СВАО, Северное Медведково — улица Грекова, владение 3ж;

— ВАО, Новокосино — Городецкая улица, владение 1;

— ВАО, Косино-Ухтомский — Святоозерская улица, владение 1;

— ВАО, Вешняки — Вешняковская улица, владение 16;

— ВАО, Гольяново — сквер у Гольяновского пруда;

— ЮВАО, Люблино — Краснодарская улица, владение 66;

— ЮВАО, Марьино — улица Перерва, владение 52;

— ЮВАО, Некрасовка — сквер у станции метро «Некрасовка»;

— ЮАО, Братеево — Ключевая улица, владение 22 (возле станции метро «Алма-Атинская»);

— ЮЗАО, Черемушки — Профсоюзная улица, владение 41;

— ЮЗАО, Теплый Стан — улица Теплый Стан, владение 1б;

— ЮЗАО, Южное Бутово — улица Адмирала Руднева, владение 8;

— ЗАО, Очаково-Матвеевское — Матвеевская улица, владение 1;

— ЗАО, Тропарево-Никулино — Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4;

— СЗАО, Митино — Митинская улица, владение 31;

— СЗАО, Куркино — пересечение Соколово-Мещерской и Юровской улиц;

— СЗАО, Щукино — Авиационная улица, владение 24;

— ЗелАО, Крюково — 16-й микрорайон, бульварная зона.

На портале mos.ru также можно забронировать сеанс или купить билет на катки в «Лужниках», музее-заповеднике «Коломенское» и Бабушкинском парке. Скоро пользователям станут доступны и другие площадки.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы с 1 декабря до 28 февраля. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.

Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всей столице — будет открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично впишутся крупнейшие такие фестивали, как «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие. Всю информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе mos.ru.