«Зима в Москве»: бесплатные катки откроются на фестивальных площадках в воскресенье

Для посетителей подготовили 23 площадки с искусственным ледовым покрытием. Самые крупные катки откроются в Марьине, Коптеве, Вешняках, Щукине и Теплом Стане.
1 декабря на фестивальных площадках «Московских сезонов» начнут работать бесплатные катки. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
Гостей там ждут в будни с 11:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 22:00. Выбрать удобный сеанс и зарегистрироваться можно на странице проекта «Зима в Москве».
«В этом году для посетителей подготовили 23 площадки с искусственным ледовым покрытием. Самые крупные откроются в районах Марьино, Коптево, Вешняки, Щукино и Теплый Стан», — отметила Наталья Сергунина.
На каждом катке предусмотрены камеры хранения, пункты заточки и аренды коньков. На выбор есть детские и взрослые размеры — от 27-го до 46-го. Родителям, сопровождающим юных гостей, предложат надеть специальную обувь. Ребята в возрасте от трех лет смогут воспользоваться поддерживающими стойками в виде пингвинов.
В дни зимних праздников на шести площадках знаменитые фигуристы представят москвичам и туристам свои ледовые шоу. В программе — «Щелкунчик», «Бременские музыканты», «Снежная королева», «Лебединое озеро» и другие постановки.
Адреса катков:
— ЦАО, Тверской район — площадь Революции;
— САО, Коптево — Коптевский бульвар, владение 18 (парк «Бригантина»);
— СВАО, Отрадное — сквер на улице Хачатуряна;
— СВАО, Южное Медведково — сквер по Олонецкому проезду (Сухонская улица, дом 6, строение 1);
— СВАО, Свиблово — проезд Серебрякова, дом 14, строение 2;
— СВАО, Северное Медведково — улица Грекова, владение 3ж;
— ВАО, Новокосино — Городецкая улица, владение 1;
— ВАО, Косино-Ухтомский — Святоозерская улица, владение 1;
— ВАО, Вешняки — Вешняковская улица, владение 16;
— ВАО, Гольяново — сквер у Гольяновского пруда;
— ЮВАО, Люблино — Краснодарская улица, владение 66;
— ЮВАО, Марьино — улица Перерва, владение 52;
— ЮВАО, Некрасовка — сквер у станции метро «Некрасовка»;
— ЮАО, Братеево — Ключевая улица, владение 22 (возле станции метро «Алма-Атинская»);
— ЮЗАО, Черемушки — Профсоюзная улица, владение 41;
— ЮЗАО, Теплый Стан — улица Теплый Стан, владение 1б;
— ЮЗАО, Южное Бутово — улица Адмирала Руднева, владение 8;
— ЗАО, Очаково-Матвеевское — Матвеевская улица, владение 1;
— ЗАО, Тропарево-Никулино — Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4;
— СЗАО, Митино — Митинская улица, владение 31;
— СЗАО, Куркино — пересечение Соколово-Мещерской и Юровской улиц;
— СЗАО, Щукино — Авиационная улица, владение 24;
— ЗелАО, Крюково — 16-й микрорайон, бульварная зона.
На портале mos.ru также можно забронировать сеанс или купить билет на катки в «Лужниках», музее-заповеднике «Коломенское» и Бабушкинском парке. Скоро пользователям станут доступны и другие площадки.
Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит все развлечения столицы с 1 декабря до 28 февраля. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.
Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всей столице — будет открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично впишутся крупнейшие такие фестивали, как «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие. Всю информацию о проекте и мероприятиях зимнего сезона можно узнать в специальном разделе mos.ru.