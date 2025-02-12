«Зима в Москве»: горожане определят лучшие площадки фестиваля «Усадьбы Москвы»

«Активные граждане» смогут проголосовать за 19 исторических мест, среди которых усадьбы Воронцово, Свиблово и Люблино, дом Стахеева и Петровский путевой дворец.

В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование. Его участники определят лучшие площадки зимнего фестиваля «Усадьбы Москвы», который проходит до 28 февраля. В его программе театрализованные представления и балы, иммерсивные шоу и лекции, экскурсии и чаепития.

«Москвичи проголосуют за 19 исторических мест, таких как усадьбы Воронцово, Свиблово и Люблино, дом Стахеева и Петровский путевой дворец. Заодно приглашаем поделиться мнением о том, на каких мероприятиях стоит сделать акцент в следующем сезоне: на мастер-классах, квестах, концертах, спектаклях или других событиях», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Освоить азы вальса и посмотреть спектакль под открытым небом

Одна из ключевых площадок фестиваля — сад имени Н.Э. Баумана, который в XVIII веке входил в ансамбль усадьбы князя Михаила Голицына. Здесь можно примерить костюмы, стилизованные под наряды конца XIX — начала XX века и освоить азы вальса на танцевальных мастер-классах.

В парке «Останкино» приглашают увидеть постановку по мотивам знаменитого произведения «Щелкунчик и Мышиный король», а в музее-усадьбе «Люблино» — посмотреть театрализованное представление «Усадебная сказка».

В Школе акварели Сергея Андрияки гостям предложат послушать лекцию о придворной моде при Екатерине II и Николае I.

Для посещения некоторых мероприятий нужна предварительная регистрация в туристическом сервисе Russpass.

Фестиваль «Усадьбы Москвы» стал частью масштабного проекта «Зима в Москве» — главного события сезона, объединившего более 1,9 тысячи площадок в разных районах. Горожан и туристов приглашают согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, посмотреть ледовые представления, проявить заботу о тех, кому она необходима.

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше семи миллионов человек. Всего прошло более семи тысяч голосований. Ежемесячно в городе реализуют 30–40 решений, принятых москвичами.