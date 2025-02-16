«Зима в Москве»: в столице подвели итоги фестиваля в честь китайского Нового года

Большой интерес вызвали мастер-классы по каллиграфии и созданию драконов из бумаги, настольные игры, уличные представления, шоу барабанщиков и чайные церемонии.

В столице завершился фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Он проходил с 28 января по 9 февраля. На площадках в разных районах для горожан и туристов провели сотни мероприятий. Число посетителей в сравнении с 2024 годом выросло вдвое, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Фестиваль привлек порядка 1,5 миллиона человек. Большой интерес вызвали мастер-классы по каллиграфии и созданию драконов из бумаги, настольные игры и уличные представления, шоу барабанщиков и чайные церемонии», — рассказала Наталья Сергунина.

Жители и гости столицы приобрели почти 50 тысяч порций горячих угощений и закусок, около 30 тысяч сувениров — от книг о культуре Поднебесной до чайных купажей.

Фестиваль поддержало более 120 московских ресторанов. В них готовили китайские блюда по традиционным рецептам. Особенной популярностью пользовались национальные десерты.

Значительная часть посетителей выбирала площадки в центре столицы. Гости главной из них — Манежной площади — смогли увидеть иммерсивные шоу и красочные постановки, попробовать гонконгские вафли, утку по-пекински и другие угощения азиатской кухни.

На Болотной площади выступали музыканты, игравшие на китайском семиструнном инструменте гуцинь. На катке во время вечерних сеансов на лед проецировали изображение водоема с карпами кои.

Гостям Тверской площади запомнился квест, знакомящий с культурой чаепития двух стран. Посетители этой площадки за две недели выпили сотни литров данного напитка.

Фестиваль в честь китайского Нового года проходил в рамках масштабного проекта «Зима в Москве» и стал частью программы перекрестных Годов культуры России и Китая, проводимых в 2024–2025 годах по решению лидеров государств.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия столицы. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, посмотреть ледовые представления, проявить заботу о тех, кому она необходима.