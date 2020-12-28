Зимуй_в_Анапе: к новогодним праздникам курорт подготовил пляжи с фотозонами и лаунж-площадками

Власти Анапы подготовили для жителей и гостей курорта альтернативную встречу Нового года – праздник не в ресторанах и прочих закрытых помещениях, а на открытом воздухе. Так, на пляжах Анапы администрация города обустроила несколько релаксационных и развлекательных площадок, посетив которые, можно прекрасно провести время – пообщаться с родственниками и друзьями, спокойно погулять в созерцании морского побережья, и даже отсчитать новогодний бой столичных курантов.

«Посещая пляжи Анапы, всегда есть где погулять и куда пойти. В этом году оформили новогоднюю подсветку пирсов. На пирсах можно уютно посидеть, укрывшись пледом, насладиться чашечкой кофе или глинтвейна. Многие из блогеров нашего города собираются именно тут, поскольку это удобно, комфортно и уютно», – поделилась Виктория Разницына, жительница Анапы.

Еще один новый объект – инновационная лаунж-зона для зимнего отдыха туристов. Тут можно погреться у открытого огня, попить горячий чай, а также отснять красивые фото на специальной площадке с деревянным настилом. Посетившие это место туристы, как правило, сопровождают отснятые фотоснимки специальным хэштегом #Зимуй_в_Анапе.

«По всему городу украшаются улицы, оснащаются подсветкой деревья, устанавливаются световые фигуры. В этом году новинка – обширная лаунж-зона. Тут можно весело и интересно встретить Новый год на пляже с бокалом игристого шампанского, в компании друзей или с семьей», – рассказал замглавы Анапы Станислав Лобачев.