Знаменитый бренд стиля жизни открыл Квартал наследия Джима Томпсона

Общество
26 декабря 2023

Торжественное открытие Квартала наследия Джима Томпсона (Jim Thompson Heritage Quarter) стало знаменательным событием на пути бренда Jim Thompson к признанию первым легендарным глобальным брендом стиля жизни из Азии. Это событие подчеркивает новый слоган бренда Jim Thompson «Beyond Silk» (больше чем шелк), отражающий слияние моды, искусства и гастрономии.

Jim Thompson Heritage Quarter Grand Opening Marks a Milestone for the Iconic Asian Lifestyle Brand

Представление началось с «танца шелковых тканей», за ним последовал модный показ, на котором были представлены 42 наряда, от непринужденных пляжных до рабочих костюмов. Главным событием показа стал «наряд 42», платье из иката/металлического жаккарда, источником вдохновения при создании которого послужило платье из знаменитого тайского шелка ее величества королевы Сирикит. Подбор песен отражал хронику пройденного компанией пути с 1950-х, а ткани Jim Thompson Home Furnishings создавали уникальную атмосферу.

Ресторан Jim Thompson, A Thai Restaurant предлагал знаменитые блюда, а бар The O.S.S. Bar представил творчески приготовленные напитки. Завершился вечер афтерпати в зале The Moonlight Hall.

Фрэнк Канчеллони (Frank Cancelloni), генеральный директор группы компаний Jim Thompson, подчеркнул: «Торжественное открытие Квартала наследия Джима Томпсона (Jim Thompson Heritage Quarter) является данью уважения нашему наследию и поворотным моментом на пути к тому, чтобы стать первым легендарным глобальным брендом стиля жизни из Азии. Мы с гордостью демонстрируем богатую культура Таиланда и стремимся сделать Квартал наследия новейшим центром притяжения ценителей стиля жизни в Бангкоке. Мы также формируем стратегическое сотрудничество с местными и международными брендами и предлагаем комплексные впечатления, охватывающие искусство, культуру, гастрономию, моду, интерьеры и дизайн. Наша цель заключается в сохранении положения лидирующего легендарного бренда стиля жизни из Азии».

Центром Квартала наследия является дом-музей Джима Томпсона — после исчезновения г-на Томпсона в 1967 году его дом из шести традиционных тиковых строений был превращен в музей. «Музей человека» отражает жизненный путь г-на Томпсона, а выставка бренда Home Furnishings «Меняющийся мир текстиля Джима Томпсона» показывает эволюцию компании после жизни г-на Томпсона. Магазин The Iconic Store предлагает готовую модную одежду, аксессуары и коллекции для дома. И наконец, Художественный центр Джима Томпсона (Jim Thompson Art Center) служит связующим культурным звеном между местными и зарубежными художниками.

В Квартале наследия Джима Томпсона переплетаются история, искусство, культура, кухня и розничная торговля, прославляя тайское наследие и современность. Этот центр стиля жизни привлекает туристов в Таиланд, укрепляя положение бренда Jim Thompson как лидера глобального сектора стиля жизни.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

Координационный центр по борьбе с экстремизмом и терроризмом создан в одном из российских вузов

Общество

BingX назначил Вивьен Лин директором по продукту

Новости

В Международном форуме BRICS+ Fashion Summit поучаствовали представители 60 стран

Общество

Участники BRICS+ Fashion Summit познакомились с культурой России на ВДНХ