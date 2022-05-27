Золотая распродажа в Мосгорломбарде по критически низким ценам

Сегодня вы можете приобрести любое украшение из благородного металла в Мосгорломбарде из расчета всего за 3500 рублей за грамм золота. Старейшая московская ломбардная сеть начинает беспрецедентную распродажу ювелирных украшений.

Мосгорломбард знает толк в золотых украшениях и предлагает своим покупателям только лучшие ювелирные изделия. Сегодня это предложение становится еще заманчивее: цена за грамм золота на витринах отделений сети временно снижена до критического предела.

С учетом нестабильной мировой экономической обстановки вложение в золото в момент кратковременного резкого снижения цены на него — грамотная инвестиция. Продажа золотых изделий проводится в ювелирных дискаунтерах Мосгорломбарда «Краснопрудный», “Пришвинский”, «Марьинский», «Некрасовский-2», «Молодежный», “Новопеределкино” и «Бутырский».