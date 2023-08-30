Золото чемпионата Ростеха «Время первых» присуждено инженеру ААК «Прогресс»

Сотрудник Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) Владислав Рыбальченко завоевал золотую медаль в компетенции «Инженер-технолог машиностроения» на корпоративном чемпионате «Время первых».

Работники ААК «Прогресс» (предприятие – лидер Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России) соревновались в трех компетенциях: «Инженер-технолог», «Инженерный дизайн CAD» и «Аддитивное производство». По каждому направлению предприятие представляло два человека: участник и эксперт.

Конкурсные задания корпоративного чемпионата максимально приближены к реальным производственным задачам, благодаря чему состязание способствует совершенствованию прикладных навыков рабочих, обеспечивает возможность обмена опытом между представителями разных предприятий.

«Чемпионат позволяет определить тех, чье мастерство заслуживает внимания и поощрения, сравнить себя с другими специалистами и получить новый профессиональный опыт. Мы с удовольствием соревнуемся с другими командами предприятий Ростеха, стараемся проявить себя с наилучшей стороны и показать высокий уровень профессионализма», — поделился победитель чемпионата, инженер-технолог отдела разработки управляющих программ для серийного производства Владислав Рыбальченко.

Профессиональный чемпионат Ростеха «Время первых» ежегодно объединяет работников предприятий со всей России. В этом году участие в состязании приняло более 2,5 тысяч профессионалов. В общей сложности сотрудники АО «Вертолеты России» приняли участие в 16 соревновательных компетенциях, завоевали 7 золотых медалей.

ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина (входит в холдинг «Вертолеты России») – вертолетостроительная компания, расположенная в городе Арсеньев Приморского края. ААК «Прогресс» – одно из ведущих машиностроительных предприятий Приморья, является членом Приморского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России».

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) – один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, национальный центр вертолетостроения, объединяющий в себе компетенции двух конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 трлн рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.

Пресс-служба холдинга «Вертолеты России»

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