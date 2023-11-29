Звание лауреата двух национальных премий – главные достижения года компании Lazurit

Калининградская мебельная компания в 2023 году стала победителем сразу двух престижных конкурсов. Lazurit вошел в число лауреатов национальных премий «Марка № 1 в России» и «Бренд года».

В конце октября стали известны победители двух ведущих национальных конкурсов в области потребительского доверия. Премии определяют победителей по результатам независимого голосования потребителей или экспертов, которые оценивают узнаваемость бренда и его социальные достижения. В 2023 году компания Lazurit получила звание «Марка № 1 в России» в категории «Корпусная мебель», а также стала лауреатом премии «Бренд года» в номинации «Мебель».

Победителей премии «Марка № 1 в России» выбирали потребители, лауреатов определили путем прямого подсчета голосов. Отметим, что эту премию Lazurit взял седьмой раз подряд (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 гг.). Идеальный результат узнаваемости бренда на рынке означает, что данную торговую марку потребитель вспомнил одной из первых без подсказки.

Финалистов, а потом и лауреатов премии «Бренд года» выбрало экспертное жюри. Эксперты особенно отметили смелую и нестандартную стратегию продвижения бренда. Lazurit остается единственным производителем мебели в России, который создает диджитал-коллаборации с известными российскими брендами из других отраслей. Эксперты выделили два успешных спецпроекта, реализованных Lazurit совместно с сервисами «Авиасейлс» и «Кинопоиск» — эти проекты позволили бренду увеличить аудиторию на 40%.

«В текущей реальности роль и значение брендов в перезагрузке рынка трудно переоценить. Именно поэтому в число лауреатов премии вошли бренды с лидерским потенциалом, которые занимают активную позицию и задают тренды», — подчеркнул в ходе церемонии награждения победителей национальной премии «Бренд года в России» ее президент Дмитрий Фролов.

Теперь продукция Lazurit будет отмечаться сразу двумя статусными знаками — «Марка № 1 в России» и «Бренд года».

«Полученные мебельной компанией Lazurit награды — это подтверждение высоких стандартов качества нашей продукции, правильности стратегии развития бренда и, конечно, признание отличной работы всей нашей команды. Мы гордимся, что покупатели и эксперты выбрали именно Lazurit. Победа сразу в двух национальных премиях — безусловно, одно из важнейших достижений компании в этом году. Благодарим наших покупателей и партнеров по бизнесу за поддержку и веру в нас. Обещаем не останавливаться на достигнутом и продолжать совершенствоваться, чтобы создавать еще более удобную, качественную и стильную мебель», — отметил Денис Егоров, генеральный директор мебельной компании Lazurit.

Марка № 1 в России – система оценки и использования брендов в национальном масштабе, которая объективно определяет картину предпочтений россиян на потребительском рынке товаров и услуг. Ежегодный конкурс проводится с 1998 года, и за это время в нем приняли участие более 10 млн человек. Голосование проводится на сайте конкурса и в социальных сетях, а анкета состоит всего из одного вопроса: «Какую марку вы считаете лучшей?».

Национальная премия «Бренд года в России» — одна из самых значимых площадок для поддержки отечественных производителей и компаний, предоставляющих качественные услуги в различных сферах экономической и социальной жизни России. Участниками конкурса могут стать компании, ведущие деятельность на территории РФ и стран ЕАЭС и достигшие успехов в развитии собственных брендов. В 2023 году заявки на участие подали свыше 300 брендов из 50 регионов России, победителями конкурса стали 55 компаний.