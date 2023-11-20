Звуковое совершенство: кампания #MakingSoundVisible делает звук Toshiba TV видимым

В соответствии со стремлением Toshiba TV к созданию надежных моделей с динамичным звуком и выдающимся изображением модель Z870 является достойным дополнением к ассортименту.

В ходе кампании #MakingSoundVisible, которая недавно завершилась, был представлен Z870 — настоящее центральное место домашних развлечений. Как подтверждают уважаемые музыкальные продюсеры, кампания показала Z870 не просто как экран, но и как образец профессионального качества звука. Общение в социальных сетях во время этого мероприятия продемонстрировало исключительную глубину аудио и визуальную чистоту, присущую последней модели.

Благодаря набору функций, предназначенных для использования в современном мире, телевизор Toshiba TV Z870 обречен на успех. Технология Mini-LED — это уникальное предложение Toshiba TV Z870, которое соединяет глубокий звук и живое изображение, завершая идеальное создание музыки.

Технология Dolby Atmos делает звук совершенным благодаря трехмерности звучания. Каждая нота звучит именно так мощно и красиво, как и было задумано продюсером. Все это дополняется системой REGZA Bass Woofer Pro, предназначенной обогатить музыку богатым басом, чтобы вы попали в самую гущу живых концертов, где пульсирующий бас резонирует с толпой.

За живописной звукопередачей Z870 скрывается REGZA Engine ZRi, система, основанная на искусственном интеллекте, которая оптимизирует каждый децибел для полного эффекта погружения.

Как и его популярные предшественники, Z870 оснащен технологией Quantum Dot Color Technology, которая направлена на миллиарды оттенков точных цветов, чтобы каждый кадр был реалистичным. Full Array Local Dimming PRO обеспечивает удивительную контрастность, а сертификация IMAX Enhanced поднимает видеоряд на новый уровень, предлагая превосходное качество изображения для кинематографического восприятия.

За рамками кампании #MakingSoundVisible Toshiba TV Z870 управляет полноценным соединением аудио и видео, обеспечивая эффект погружения для удовольствия от музыки и совершенствуя домашние развлечения.